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Мировой футбол

Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

24-летняя спортсменка прыгнула в воду во время отдыха, но так и не появилась на поверхности

ТАСС, 2 июля. Футболистка сборной Швейцарии и капитан клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили найдена мертвой в озере Комо в Италии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Quicomo.

Ранее швейцарская газета Blick сообщала, что 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега и стала загорать. Затем футболистка прыгнула в воду, но так и не появилась на поверхности. Итальянские спасатели организовали операцию, в ней был задействован дайвинг-робот, который обнаружил тело Исмаили на дне озера.

Отмечается, что семье футболистки уже сообщили о ее гибели.

Исмаили провела в составе национальной сборной 33 матча.

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