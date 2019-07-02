Стали известны все участники плей-офф Кубка африканских наций по футболу

ТАСС, 3 июля. Определились все участники стадии плей-офф Кубка африканских наций по футболу в Египте.

Во вторник прошли последние матчи групповой стадии. Сборная Ганы обыграла команду Гвинеи-Бисау (2:0), футболисты из Мали оказались сильнее команды Анголы (1:0), матчи Бенин - Камерун и Мавритания - Тунис завершились со счетом 0:0.

В 1/8 финала вышли по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие из занявших третьи места. На стадии 1/8 финала пройдут матчи Уганда - Сенегал, Марокко - Бенин, Мадагаскар - Демократическая Республика Конго, Гана - Тунис, Мали - Кот-д'Ивуар, Алжир - Гвинея, Нигерия - Камерун и Египет - ЮАР.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта - семь.