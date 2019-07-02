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Летние олимпийские виды спорта

Прыгунья в длину Клишина стала второй на турнире в Марселе

В четверку сильнейших во Франции попали Вера Рудакова в беге на 400 м с барьерами и прыгун в высоту Илья Иванюк
Дарья Клишина Оксана Тоскич/ТАСС
Описание
Дарья Клишина
© Оксана Тоскич/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на турнире в Марселе.

28-летняя россиянка показала результат 6,78 м. Победу одержала американка Кейт Холл, показавшая такой же результат, но опередившая Клишину по второму результату. Клишина из-за проблем с доставкой багажа была вынуждена выступать в чужих шиповках.

В беге на 400 метров с барьерами россиянка Вера Рудакова заняла четвертое место, показав результат 55,95 секунды. В прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк поделил 4-5-е места со спортсменом из ЮАР, показав результат 2,23 м. Российские спорстмены выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Сезон-2018 и первую половину 2019 года Клишина пропустила. 21 июня она выступила на турнире в США, где показала результат 6,84 м, выполнив квалификационный норматив на предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры - 2020 в Токио. Клишина - серебряный призер чемпионата мира - 2017, двукратная чемпионка Европы в помещении.

Следующим стартом для Клишиной будет турнир в Алма-Ате, который пройдет 7 июля.

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