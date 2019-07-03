Месси остался недоволен качеством судейства в полуфинале Кубка Америки

В ночь на среду сборная Аргентины уступила в полуфинале турнира бразильцам со счетом 0:2.

"Судья совершил много ошибок, он даже ни разу не обратился к VAR, это невероятно. Так продолжалось всю игру, при любом контакте он принимал решения в пользу сборной Бразилии, весь этот бред отвлекал нас от игры на протяжении всего матча", - возмутился после матча в разговоре с журналистами Месси.

"Нам не следует искать себе оправданий, нужно проанализировать свою игру и сделать выводы. Думаю, мы провели отличный матч, мы приложили максимум усилий, они ни в чем не превосходили нас", - добавил капитан аргентинской команды.

В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с командой Чили. Финальный матч состоится 7 июля.