Месси остался недоволен качеством судейства в полуфинале Кубка Америки

ТАСС, 3 июля. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил недовольство действиями арбитра в матче 1/2 финала Кубка Америки против сборной Бразилии. Слова пятикратного обладателя "Золотого мяча" приводит издание Globo.
В ночь на среду сборная Аргентины уступила в полуфинале турнира бразильцам со счетом 0:2.
"Судья совершил много ошибок, он даже ни разу не обратился к VAR, это невероятно. Так продолжалось всю игру, при любом контакте он принимал решения в пользу сборной Бразилии, весь этот бред отвлекал нас от игры на протяжении всего матча", - возмутился после матча в разговоре с журналистами Месси.
"Нам не следует искать себе оправданий, нужно проанализировать свою игру и сделать выводы. Думаю, мы провели отличный матч, мы приложили максимум усилий, они ни в чем не превосходили нас", - добавил капитан аргентинской команды.
В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с командой Чили. Финальный матч состоится 7 июля.