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Сборные по футболу

Месси остался недоволен качеством судейства в полуфинале Кубка Америки

Сборная Аргентины проиграла бразильцам в матче 1/2 финала турнира со счетом 0:2
Лионель Месси EPA-EFE/Antonio Lacerda
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Antonio Lacerda

ТАСС, 3 июля. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил недовольство действиями арбитра в матче 1/2 финала Кубка Америки против сборной Бразилии. Слова пятикратного обладателя "Золотого мяча" приводит издание Globo.

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В ночь на среду сборная Аргентины уступила в полуфинале турнира бразильцам со счетом 0:2.

"Судья совершил много ошибок, он даже ни разу не обратился к VAR, это невероятно. Так продолжалось всю игру, при любом контакте он принимал решения в пользу сборной Бразилии, весь этот бред отвлекал нас от игры на протяжении всего матча", - возмутился после матча в разговоре с журналистами Месси. 

"Нам не следует искать себе оправданий, нужно проанализировать свою игру и сделать выводы. Думаю, мы провели отличный матч, мы приложили максимум усилий, они ни в чем не превосходили нас", - добавил капитан аргентинской команды. 

В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с командой Чили. Финальный матч состоится 7 июля.

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