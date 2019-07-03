СМИ: Коку сменит Лэмпарда на посту главного тренера ФК "Дерби"

ТАСС, 3 июля. Голландский специалист Филипп Коку сменит англичанина Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера футбольного клуба "Дерби", о назначении будет объявлено в течение суток. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации источника, агент 48-летнего Коку провел два дня в Англии и достиг соглашения с владельцем "Дерби" Мелвином Моррисом. Коку дал устное согласие возглавить клуб, но перед подписанием контракта хочет получить от владельца "Дерби" гарантии того, что у него будет достаточно времени и финансовых ресурсов, чтобы собрать команду, способную выйти в Английскую премьер-лигу.

Также сообщается, что действующий главный тренер "Дерби" 41-летний Лэмпард возглавит лондонский "Челси", об этом будет объявлено в четверг.

В течение профессиональной карьеры футболиста Коку выступал за голландские АЗ, "Витесс", ПСВ, испанскую "Барселону" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ. В составе ПСВ он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Нидерландов. Вместе с "Барселоной" Коку завоевал титул чемпиона Испании и одержал победу в Суперкубке УЕФА. За сборную Нидерландов он провел 100 матчей, отличившись десять раз, и дважды стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Во время тренерской карьеры Коку возглавлял ПСВ, с которым трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды Суперкубок и один раз Кубок Нидерландов, и турецкий "Фенербахче".

В минувшем сезоне "Дерби" занял шестое место в турнирной таблице чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионатов Англии) и дошел до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступил "Астон Вилле" со счетом 1:2.