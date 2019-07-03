СМИ: сын чемпиона мира по футболу Тюрама перейдет в менхенгладбахскую "Боруссию"

ТАСС, 3 июля. Маркус Тюрам станет игроком немецкого футбольного клуба "Боруссия" из Менхенгладбаха. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Условия контракта с 21-летним нападающим, который является сыном чемпиона мира в составе сборной Франции (1998) Лилиана Тюрама, не разглашаются. По оценке источника, стоимость трансфера составит €12 млн.

C 2017 года Тюрам выступает за французский "Генгам". В прошедшем сезоне форвард провел 38 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей. Однако это не спасло "Генгам" от вылета во второй по силе дивизион чемпионата Франции по итогам сезона-2018/19. Клуб набрал 27 очков в 38 матчах.

Ранее футболист играл в составе другого французского клуба "Сошо".

Менхенгладбахская "Боруссия" с 55 очками завершила минувший сезон чемпионата Германии на 5 месте и вышла в групповой этап Лиги Европы.

Лилиан Тюрам, игравший на позиции защитника, является рекордсменом сборной Франции по количеству матчей (140).