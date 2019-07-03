МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) стала официальным партнером Российского футбольного союза (РФС), а также сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после заседания попечительского совета РФС.

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров входит в попечительский совет РФС под председательством совладельца компании НОВАТЭК Леонида Михельсона. Также в него входят помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк" Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, председатель совета директоров ПАО "ТМК" Дмитрий Пумпянский и секретарь попечительского совета Денис Соловьев.

"РФС подписал партнерское соглашение с РЖД", - сказал Дюков.

Попечительский совет будет способствовать взаимодействию РФС с федеральными и региональными властями и инвесторами. Его деятельность будет направлена на развитие футбола в России, защиту прав и интересов РФС при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечит привлечение дополнительных средств и осуществление общественного контроля за работой организации.