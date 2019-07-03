Футболист "Атлетико" Родри перешел в "Манчестер Сити"

ТАСС, 3 июля. Полузащитник испанского футбольного клуба "Атлетико" Родри перешел в английский "Манчестер Сити". Об этом сообщила в среду "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Атлетико".

По информации источника, "Манчестер Сити" активировал опцию выкупа 23-летнего игрока, которая прописана у него в контракте. Испанцы расторгли соглашение с Родри, которое было рассчитано до 30 июня 2023 года. Отмечается, что английская команда заплатила за игрока отступные. По данным Transfermarkt, эта сумма равна €70 млн.

Ранее "Манчестер Сити" подписал контракт с мексиканским футболистом Эктором Эррерой на три года.

Родри перешел в "Атлетико" в 2018 году, в прошлом сезоне он провел за команду 47 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и отдав одну передачу. Вместе с клубом он становился победителем Суперкубка УЕФА (2018/19). Также он выступал за испанский "Вильярреал".

Родри становился чемпионом Европы среди юношей (до 19 лет, 2015), а также серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи (до 21 года, 2017).