Бывший футболист "Спартака" Пашалич подписал новый контракт с "Челси"

ТАСС, 3 июля. Бывший игрок московского футбольного клуба "Спартак" хорват Марио Пашалич подписал новый контракт с английским "Челси". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Соглашение с 24-летним хорватским полузащитником рассчитано до 2022 года. Футболист проведет следующий сезон в аренде в итальянской "Аталанте".

Пашалич перешел в "Челси" из хорватского "Хайдука" в 2014 году. В сезоне-2018/19 Пашалич также играл в "Аталанте" на правах аренды, он провел 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Также на правах аренды он выступал за испанский "Эльче", итальянский "Милан" и выступающий в чемпионате Франции "Монако".

В составе "Спартака" футболист сыграл в 32 встречах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Вместе с клубом он становился бронзовым призером чемпионата России (2017/18). В составе "Милана" Пашалич выигрывал Суперкубок Италии (2016), а также вместе с "Хайдуком" стал обладателем Кубка Хорватии (2012/13).

За сборную Хорватии полузащитник провел 10 матчей.