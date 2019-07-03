Российский футбол под крылом попечителей. РФС заключил соглашения с "Газпромбанком" и РЖД

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) состоялось в среду в Москве, на нем президент организации Александр Дюков заключил соглашения с двумя крупными отечественными компаниями - "Российскими железными дорогами" (РЖД) и "Газпромбанком". Первая из них будет заниматься организацией и проведением футбольных мероприятий, в том числе связанных с детско-юношескими турнирами, а вторая стала официальным банком союза и сборной России.

Срок соглашения между РФС и РЖД не разглашается, однако известно, что новый партнер главного футбольного органа страны уже выразил готовность стать транспортным партнером, он будет перевозить детей, принимающих участие в соревнованиях под эгидой союза, также РЖД предоставит Российскому футбольному союзу всю инфраструктуру, находящуюся в распоряжении компании.

Партнерские отношения между РФС и "Газпромбанком" будут действовать как минимум до 2021 года. При этом существует возможность продления соглашения еще на три года. Стороны в лице Дюкова и председателя правления банка Андрея Акимова выразили уверенность в том, что их партнерство будет взаимовыгодным.

История создания и состав попечительского совета

Путь к первому заседанию попечительского совета РФС начался чуть больше года назад - в мае 2018-го в устав союза был внесен пункт о создании этого органа. Согласно ему, совет формируется из граждан РФ с безупречной репутацией - известных политических или общественных деятелей, представителей крупного бизнеса, выдающихся ученых, деятелей культуры, спортсменов, экспертов, а также других людей, чья деятельность, опыт и возможности могут помочь развитию отечественного футбола. В апреле этого года на заседании исполкома РФС главой попечительского совета был избран председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В среду он сообщил журналистам о том, что накануне совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ.

Помимо Михельсона и Акимова, в него уже входят такие видные деятели, как помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров банковской группы "Альфа-банк" Петр Авен, генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев и председатель совета директоров ПАО "ТМК" Дмитрий Пумпянский. Секретарем совета является Денис Соловьев. В среду на заседании присутствовали также министр спорта РФ Павел Колобков и заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

Говоря о задачах, которые стоят перед советом, Михельсон в первую очередь отметил необходимость создания условий, при которых крупный частный бизнес станет партнером РФС и будет инвестировать в российский футбол. Дюков, в свою очередь, озвучил еще одну задачу - содействие и поддержку в выстраивании эффективных отношений и взаимодействия между РФС и региональными, а также федеральными органами власти. Глава попечительского совета согласился с президентом РФС: "Надо начинать работу с регионов. Надо спустить футбол вниз, тогда мы получим хорошую сборную и еще большую любовь к нашему виду спорта".

"Деньги - вторичный вопрос"

Дюков, говоря о прошедшей встрече, отметил, что уже удалось обсудить план работы совета до конца года, а вопрос об утверждении бюджета РФС на 2020 год входит в повестку ближайшего времени. Михельсон, подводя итоги заседания, выразил уверенность в том, что люди, вошедшие в попечительский совет, могут повлиять на развитие российского футбола.

"Деньги - не первично. Рассматривается бюджет РФС и то, сколько попечительский совет может дать. Но я считаю, что это вторичный вопрос. Не последние люди, которые могут повлиять на развитие нашего футбола, вошли в попечительский совет", - сказал Михельсон.