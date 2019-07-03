Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе

Церемония продлилась чуть более трех часов. В ней приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU). С приветственным словом выступил президент FISU Олег Матыцин, об открытии Универсиады объявил президент Италии Серджо Маттарелла.

Как ранее сообщил ТАСС глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, российская делегация на Студенческих играх в Неаполе насчитывает 361 человека, бороться за награды турнира будут 275 спортсменов.

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань. В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Италия была хозяйкой летних Игр в 1959, 1970, 1975 и 1997 годах, зимних - в 2003 и 2013 годах.