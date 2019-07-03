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Летняя Универсиада в Неаполе

Церемония открытия летней Универсиады прошла в Неаполе

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил Игры открытыми
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© EPA-EFE/CESARE ABBATE

ТАСС, 4 июля. Церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялась в итальянском Неаполе. Мероприятие прошло на стадионе "Сан-Паоло".

Церемония продлилась чуть более трех часов. В ней приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU). С приветственным словом выступил президент FISU Олег Матыцин, об открытии Универсиады объявил президент Италии Серджо Маттарелла.

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Как ранее сообщил ТАСС глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, российская делегация на Студенческих играх в Неаполе насчитывает 361 человека, бороться за награды турнира будут 275 спортсменов.

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань. В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Италия была хозяйкой летних Игр в 1959, 1970, 1975 и 1997 годах, зимних - в 2003 и 2013 годах.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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