Финал зимней Спартакиады учащихся России в 2020 году пройдет в Красноярске

ТАСС, 4 июля. Финальные соревнования зимней Спартакиады учащихся России, которые запланированы на март 2020 года, пройдут в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"В связи с решением конкурсной комиссии Минспорта России перенесено место проведения финала Х зимней Спартакиады учащихся России (16-21 марта 2020 года) из города Старый Оскол в город Красноярск", - говорится в сообщении.

В Красноярске в марте 2019 года прошла зимняя Универсиада. Также в сезоне-2019/20 Красноярск примет два этапа Кубка мира по фристайлу.