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ММА

Российский боец Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin

Ранке спортсмен расторг контракт с UFC после положительной допинг-пробы
Иван Штырков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Штырков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков подписал контракт на четыре боя с японской организацией Rizin. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранке Штырков расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после положительной допинг-пробы.

"Переговоры прошли очень быстро, был подписан контракт на четыре боя с возможностью выступления в других организациях. Главная цель - завоевать пояс японской организации", - сказал Абдрахманов.

Дебютный бой Штырков проведет 28 июля в Токио, соперником станет корейский боец Хун Ким, в активе которого десять побед и 12 поражений.

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