Российский боец Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков подписал контракт на четыре боя с японской организацией Rizin. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранке Штырков расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после положительной допинг-пробы.

"Переговоры прошли очень быстро, был подписан контракт на четыре боя с возможностью выступления в других организациях. Главная цель - завоевать пояс японской организации", - сказал Абдрахманов.

Дебютный бой Штырков проведет 28 июля в Токио, соперником станет корейский боец Хун Ким, в активе которого десять побед и 12 поражений.