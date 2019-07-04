Пловец Колесников выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников выступит на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

18-летний Колесников в мае проходил лечение, связанное с травмой руки.

"Колесников - в составе на чемпионат мира, он выступит на дистанциях 50 м и 100 м на спине", - сказал Чепик.

Колесников является рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине. Российский пловец в прошлом году завоевал шесть медалей на чемпионате Европы, три из которых - высшего достоинства. На его счету также семь медалей чемпионата мира на короткой воде (две золотые).

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 июля.