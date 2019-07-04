{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Пловец Колесников выступит на чемпионате мира

В мае спортсмен проходил лечение, связанное с травмой руки
Климент Колесников PATRICK B. KRAEMER/EPA
Описание
Климент Колесников
© PATRICK B. KRAEMER/EPA

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников выступит на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

18-летний Колесников в мае проходил лечение, связанное с травмой руки.

"Колесников - в составе на чемпионат мира, он выступит на дистанциях 50 м и 100 м на спине", - сказал Чепик.

Колесников является рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине. Российский пловец в прошлом году завоевал шесть медалей на чемпионате Европы, три из которых - высшего достоинства. На его счету также семь медалей чемпионата мира на короткой воде (две золотые).

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Тренер "Ахмата" Рахимов с пониманием отнесся к еврокубковым амбициям Глушакова
Футболист после подписания соглашения с клубом пообещал сделать все, чтобы в самое ближайшее время команда играла в еврокубках
Читать полностью