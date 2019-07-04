Фрэнк Лэмпард возглавил английский "Челси"

ТАСС, 4 июля. Бывший футболист английского клуба "Челси" Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Соглашение с 41-летним Лэмпардом рассчитано на три года.

"Я очень горд, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера, - сказал Лэмпард. - Все знают о моей любви к этому клубу и о нашей истории, однако я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать и добиваться успехов с командой, не могу дождаться момента, когда могу начать работать".

"Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в "Челси" в качестве главного тренера, - отметила директор "Челси" Марина Грановская. - Он обладает фантастическими знаниями и пониманием работы клуба, а прошлый сезон показал, что он является одним из самых талантливых молодых тренеров в мире. Фрэнк является легендой клуба, мы считаем, что это идеальный момент для его возвращения. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить ему всю необходимую поддержку".

В прошедшем сезоне "Челси" возглавлял итальянский специалист Маурицио Сарри, под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы. По окончании сезона специалист и клуб приняли решение не продолжать сотрудничество, позже Сарри возглавил итальянский "Ювентус". Лэмпард в прошлом сезоне являлся главным тренером английского клуба "Дерби Каунти". Команда под его руководством заняла шестое место в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) и дошла до финала плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где уступила "Астон Вилле" со счетом 1:2.

В составе "Челси" Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе "Челси" (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии Лэмпард сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.