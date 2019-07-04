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Футбол в России

СМИ: "Зенит" и "Локомотив" интересуются бывшим футболистом "Милана" Маури

В сезоне-2018/19 полузащитник выступал на правах аренды в "Эмполи"

ТАСС, 4 июля. Российские футбольные клубы "Локомотив" и "Зенит" заинтересованы в подписании контракта с 23-летним аргентинским полузащитником Хосе Маури. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.com .

Кроме того, Маури входит в сферу интересов турецких "Галатасарая", "Бешикташа" и "Фенербахче", мексиканского "Крус Асуля", а также ряда клубов из Аргентины.

Игрок принадлежал итальянскому "Милану" в 2015-2019 годах. Маури провел за клуб 21 матч и отметился двумя результативными передачами. На данный момент полузащитник является свободным агентом. В сезоне-2018/19 Маури выступал на правах аренды в "Эмполи", проведя за клуб 15 матчей и не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с "Миланом" истек 1 июля.

Ранее аргентинец играл за "Парму".

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