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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе

В июне 26-летняя российская спортсменка выиграла четыре турнира
Мария Ласицкене EPA-EFE/Fredrik Sandberg
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/Fredrik Sandberg

ТАСС, 4 июля. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В июне 26-летняя российская спортсменка выиграла четыре турнира и показала лучший результат сезона в мире. На турнире в Чехии она взяла высоту 2,06 метра.

Также на звание лучшей легкоатлетки июня претендуют шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

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