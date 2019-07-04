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Футбол в России

Николай Савичев вернулся в структуру ФК "Торпедо"

Специалист будет отвечать за работу юношеских команд клуба

ТАСС, 4 июля. Бывший футболист и тренер "Торпедо" Николай Савичев вернулся в московский клуб, где будет отвечать за работу юношеских команд. Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

В клубе он временно будет совмещать деятельность на новом посту с работой в качестве главного тренера основного состава из-за того, что у Сергея Игнашевича отсутствует тренерская лицензия категории Pro.

Савичев занимал пост главного тренера "Торпедо" в сезоне-2014/15, по ходу которого покинул клуб. В том сезоне "Торпедо" занял 15-е место в чемпионата России и выбыл из высшего дивизиона первенства страны. Кроме того, Савичев выступал за клуб в 1984-1993 годах, став обладателем Кубков СССР и России.

"Мы хорошо знакомы с Николаем Николаевичем и рады его возвращению в стан черно-белых", - отметила президент "Торпедо" Елена Еленцева.

В сезоне-2019/20 "Торпедо" будет выступать в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги.

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