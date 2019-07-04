Российский теннисист Рублев не смог выйти в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Сэму Куэрри в матче второго круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча, длившаяся 1 час 37 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:3 в пользу 31-летнего Куэрри. Теннисисты встретились друг с другом впервые. В следующем круге американец сыграет с победителем матча между австралийцем Джоном Миллманом и 31-м сеяным сербом Ласло Дьере.

В первом круге 21-летний Рублев победил чилийца Кристиана Гарина, а Куэрри - австрийца Доминика Тима.

Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017), в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 79-ю строчку, на его счету один титул ATP.

На турнирах серии Большого шлема Куэрри выходил в полуфинал Уимблдона (2017) и четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017), он занимает 65-ю строчку в рейтинге ATP, в его активе десять побед на турнирах ATP.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.