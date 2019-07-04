Сборная Великобритании стала первым полуфиналистом женского ЧЕ по баскетболу

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная Великобритании по баскетболу победила команду Венгрии со счетом 62:59 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Самым результативным игроком встречи стала британка Теми Фагбенли, набравшая 29 очков. У венгерок больше всего очков набрала Ивон Тёрнер (11).

В полуфинале британки сыграют с сильнейшим в противостоянии Франция - Бельгия. В других четвертьфинальных матчах сборная России встретится с командой Испании, а сербки сыграют с командой Швеции. Все игры пройдут позже в четверг.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.