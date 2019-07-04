Волейболистки сборной Турции вышли в плей-офф "Финала шести" Лиги наций

ТАСС, 4 июля. Женская сборная Турции по волейболу одержала победу над командой Италии в матче группы А "Финала шести" Лиги наций и досрочно гарантировала себе участие в полуфинале.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу турецких волейболисток. Вторая победа позволила команде выйти в полуфинал турнира.

В последнем матче группы А, который состоится в пятницу, встретятся сборные Китая и Италии. По результатам встречи определится второй полуфиналист от этой группы.

В финальный этап, который с 3 по 7 июля проходит в китайском Нанкине, вышли пять лучших команд по результатам группового этапа и сборная Китая на правах хозяек турнира. В группе B в пятницу играют сборные США и Бразилии, уже обеспечившие себе выход в 1/2 финала, сборная Польши потерпела два поражения и заняла третье место в группе. Матч американок и бразильянок определит итоговое положение команд в группе В. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.