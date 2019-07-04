Россиянки Макрогузова и Холомина вышли в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 4 июля. Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли бразильянок Агату и Дуду в матче 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 22:20, 18:21, 22:20 в пользу российских волейболисток. В 1/4 финала россиянки сыграют с победительницами матча швейцарок Джоаны Хейдрих и Анук Верже-Депре против австралиек Талики Клэнси и Мариафе Артачо. Встреча завершится позднее в четверг. Все четвертьфиналы и полуфиналы пройдут 5 июля.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.