Чагин: наводнение в Иркутской области не скажется на старте ралли "Шелковый путь"

Девятое ралли "Шелковый путь" стартует 6 июля в Иркутске. В конце июня в Иркутской области начались паводки, всего в зоне наводнения оказались более 100 населенных пунктов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наводнение в Иркутской области могло повлиять на старт ралли-рейда "Шелковый путь", но его последствия были оперативно устранены. Девятое ралли начнется в соответствии с планом, рассказал ТАСС в четверг руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин.

"Эта трагедия очень взволновала всех нас. Завтра мы планируем сделать добровольный сбор средств среди участников гонки и сотрудников дирекции ралли в адрес пострадавших, - сказал Чагин. - Мы были очень озабочены тем, что федеральная трасса Р-255 "Сибирь" была перекрыта, движение открылось буквально позавчера. Это уже никак не повлияет на проведение стартовых мероприятий ралли, но такая опасность существовала".

"Конвой участников "Шелкового пути" выехал из Парижа 21 июня, двигался по Европе и регионам России. Из-за перекрытия трассы могла произойти вынужденная остановка, что повлекло бы за собой изменение времени стартовых мероприятий или их отмену, - пояснил Чагин. - Мы очень благодарны Министерству чрезвычайных ситуаций России и правительству Иркутской области за то, что они максимально оперативно предприняли все необходимые меры. Сейчас последствия наводнения устраняются, а движение по магистрали "Сибирь" открыто".

Гонка завершится 16 июля в китайском Дуньхуане. Протяженность ралли-марафона составит 5000 км. Всего ралли будет состоять из 10 этапов.