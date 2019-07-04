Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус"

ТАСС, 4 июля. Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал однолетний контракт с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Добро пожаловать домой", - говорится в сообщении клуба.

Буффон провел последний сезон во французском "Пари Сен-Жермен". 41-летний футболист покинул парижский клуб по окончании соглашения. В составе ПСЖ голкипер провел 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, завоевав четыре Кубка Италии и девять раз став чемпионом страны.

В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Буффон является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную - 176. В 2017 году Буффон был признан футболистом года в Италии.