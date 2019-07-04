Гандболист "Спартака" Афлитулин признан лучшим игроком сезона-2018/19

ТАСС, 4 июля. Разыгрывающий московского "Спартака" Иналь Афлитулин признан лучшим гандболистом прошедшего сезона чемпионата России в суперлиге. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации гандбола России.

Лучшим вратарем сезона стал Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), лучшим левым крайним - Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), правым крайним - Дмитрий Ковалев ("Спартак"), линейным - Вячеслав Касаткин ("Динамо-Виктор"), левым полусредним - Дмитрий Санталов ("Чеховские медведи"), правым полусредним - Александр Котов ("Чеховские медведи"), разыгрывающим - Иналь Афлитулин ("Спартак"), защитником - Егор Евдокимов ("Спартак"), открытием сезона стал Илья Белевцов (СКИФ). Лучшим тренером по итогам сезона признан Владимир Максимов ("Чеховские медведи").

Победителями чемпионата России стали "Чеховские медведи", обыгравшие в финале "Спартак". Клуб из подмосковного Чехова в 18-й раз подряд стал чемпионом России. "Спартак" второй год подряд стал серебряным призером.

В прошедшем сезоне гандболисты "Чеховских медведей" не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов.