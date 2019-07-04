Россияне Семенов и Лешуков вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 4 июля. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили в первом раунде плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка - 21:13, 21:17.

Семенов и Лешуков заняли третье место в группе Е. В 1/8 финала россияне сыграют с победителями матча между американцами Три Борном и Тревором Крэббом и немцами Нильсом Элерсом и Ларсом Флюггеном. Матчи второго раунда плей-офф пройдут 5 июля.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.