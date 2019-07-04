Футболист Полоз подписал контракт с "Сочи"

ТАСС, 4 июля. Нападающий Дмитрий Полоз стал игроком футбольного клуба "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 27-летним футболистом не разглашаются.

Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском "Рубине", права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому "Зениту", в котором он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах в различных турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Также игрок выступал за московский "Локомотив" (2009-2011) и "Ростов" (2012-2017). В составе сборной России Полоз провел 19 игр и забил три гола.