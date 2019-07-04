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Уимблдон

Действующая победительница Уимблдона Кербер проиграла во втором круге турнира

Немка уступила американке Лорен Дэвис
Ангелик Кербер EPA-EFE/NIC BOTHMA
Описание
Ангелик Кербер
© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер уступила американке Лорен Дэвис в матче второго круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Дэвис победила со счетом 2:6, 6:2, 6:1. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кербер занимает пятое место, Дэвис - 95-е.

В следующем круге Дэвис встретится со испанской спортсменкой Карлой Суарес Наварро.

Кербер является действующей победительницей Уимблдона, также на ее счету победа на Открытом чемпионате Австралии (2016) и США (2016).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

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