Россиянин Молчанов занял третье место в прыжках в воду с трамплина на Универсиаде в Италии

ТАСС, 4 июля. Россиянин Илья Молчанов завоевал бронзовую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Универсиаде. Всемирная летняя Универсиада проходит в итальянском Неаполе.

Молчанов набрал 409,65 балла. Победил китаец Люй Чэнмин (421,20), второе место у представителя Южной Кореи И Чжэ Кена (410,05).

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань. В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Италия была хозяйкой летних Игр в 1959, 1970, 1975 и 1997 годах, зимних - в 2003 и 2013 годах.