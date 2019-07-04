Российские ватерполистки победили команду Китая в матче на Универсиаде

ТАСС, 4 июля. Женская сборная России по водному поло обыграла сборную Китая со счетом 17:12 во втором матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В первом туре сборная России одержала победу над командой США со счетом 10:9. В третьем туре российская команда сыграет против команды Австралии, игра пройдет 5 июля.

На Универсиаде выступают 10 команд распределенные на две группы по пять участников. По итогам группового этапа определятся по четыре участника от каждой группы, которые продолжат участие в турнире на стадии 1/4 финала.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.