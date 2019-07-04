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Летняя Универсиада в Неаполе

Дзюдоистка Таймазова завоевала серебро в весе до 70 кг на Универсиаде в Италии

В финале россиянка уступила японке Сихо Танаке

ТАСС, 4 июля. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале 20-летняя россиянка проиграла японке Сихо Танаке. Бронзовыми призерами стали немка Сара Макельбург и украинка Анна Антикало.

Таймазова является победительницей Кубка Европы, который прошел в мае в Оренбурге, юниорского чемпионата Европы (2017) и бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (2018).

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3104
2Япония2002
3США1113
4Мексика1001
4Чехия1001
6Южная Корея0202
7Россия0123
7Италия0123
9Германия0112
10Индия0101
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