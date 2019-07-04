Дзюдоистка Таймазова завоевала серебро в весе до 70 кг на Универсиаде в Италии

ТАСС, 4 июля. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале 20-летняя россиянка проиграла японке Сихо Танаке. Бронзовыми призерами стали немка Сара Макельбург и украинка Анна Антикало.

Таймазова является победительницей Кубка Европы, который прошел в мае в Оренбурге, юниорского чемпионата Европы (2017) и бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (2018).

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.