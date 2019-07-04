Дзюдоистка Таймазова завоевала серебро в весе до 70 кг на Универсиаде в Италии

ТАСС, 4 июля. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финале 20-летняя россиянка проиграла японке Сихо Танаке. Бронзовыми призерами стали немка Сара Макельбург и украинка Анна Антикало.
Таймазова является победительницей Кубка Европы, который прошел в мае в Оренбурге, юниорского чемпионата Европы (2017) и бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (2018).
Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном зачете.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|1
|0
|4
|2
|Япония
|2
|0
|0
|2
|3
|США
|1
|1
|1
|3
|4
|Мексика
|1
|0
|0
|1
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|6
|Южная Корея
|0
|2
|0
|2
|7
|Россия
|0
|1
|2
|3
|7
|Италия
|0
|1
|2
|3
|9
|Германия
|0
|1
|1
|2
|10
|Индия
|0
|1
|0
|1