Пловец Никитин завоевал бронзу на Универсиаде на дистанции 400 м кролем

ТАСС, 4 июля. Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м кролем на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
Россиянин показал время 3 минуты 50,41 секунды, победу в соревнованиях одержал японец Кэисукэ Ёсида (3.49,48), на третьем месте - итальянец Маттео Чампи (3.50,04).
Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На счету сборной России сейчас одно серебро и две бронзовые награды.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|1
|0
|4
|2
|Япония
|2
|0
|0
|2
|3
|США
|1
|1
|1
|3
|4
|Мексика
|1
|0
|0
|1
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|6
|Южная Корея
|0
|2
|0
|2
|7
|Россия
|0
|1
|2
|3
|7
|Италия
|0
|1
|2
|3
|9
|Германия
|0
|1
|1
|2
|10
|Индия
|0
|1
|0
|1