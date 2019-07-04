{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летняя Универсиада в Неаполе

Пловец Никитин завоевал бронзу на Универсиаде на дистанции 400 м кролем

Победил японец Кэисукэ Ёсида

ТАСС, 4 июля. Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м кролем на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин показал время 3 минуты 50,41 секунды, победу в соревнованиях одержал японец Кэисукэ Ёсида (3.49,48), на третьем месте - итальянец Маттео Чампи (3.50,04).

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На счету сборной России сейчас одно серебро и две бронзовые награды.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3104
2Япония2002
3США1113
4Мексика1001
4Чехия1001
6Южная Корея0202
7Россия0123
7Италия0123
9Германия0112
10Индия0101
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Женский чемпионат Европы по баскетболу
Сборная Франции обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал женского ЧЕ по баскетболу
Встреча завершилась в овертайме со счетом 84:80
Читать полностью