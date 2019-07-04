Пловец Никитин завоевал бронзу на Универсиаде на дистанции 400 м кролем

ТАСС, 4 июля. Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м кролем на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин показал время 3 минуты 50,41 секунды, победу в соревнованиях одержал японец Кэисукэ Ёсида (3.49,48), на третьем месте - итальянец Маттео Чампи (3.50,04).

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. На счету сборной России сейчас одно серебро и две бронзовые награды.