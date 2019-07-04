ФК "Краснодар" стал победителем предсезонного турнира в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 4 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:1 победил московский "Спартак" в матче заключительного третьего тура Кубка Париматч Премьер и стал победителем предсезонного турнира. Соревнования прошли в Австрии.

В составе победителей голы забили Руслан Камболов (39-я минута) и Ари (64), у "Спартака" отличился Зелимхан Бакаев (63).

По итогам турнира "Краснодар" набрал 9 очков, став победителем соревнований, далее расположились "Ростов" (6) и "Спартак" (3). ЦСКА уступил в трех встречах, не набрал очков и занял последнее, четвертое место.