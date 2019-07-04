Сборная России завоевала серебряную медаль в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе

ТАСС, 4 июля. Россияне Юлия Савельева и Максим Смыков стали обладателями серебряной медали в дисциплине "трап" среди смешанных команд на чемпионате мира по стендовой стрельбе. Турнир проходит в итальянском Лонато.

В финальном матче россияне по дополнительным показателям проиграли австралийским спортсменам Летише Скэнлан и Джеймсу Уиллетту (44:44). Бронзу завоевали также представители Австралии Пенни Смит и Дерек Грайс, победившие в матче за третье место американцев Эшли Кэрролла и Дерека Холдемэна (45:40).

Ранее в той же упражнении Савельева в составе женской сборной России вместе с Юлией Туголуковой и Татьяной Барсук завоевала серебряную награду.

Соревнования в Лонато завершатся 11 июля.