Дзюдоист Шахбазов принес сборной России первое золото на Универсиаде в Неаполе

ТАСС, 4 июля. Российский дзюдоист Руслан Шахбазов завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 90 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финальной схватке 23-летний россиянин победил японца Канту Накано, бронзовые медали достались Мухаммадкариму Хуррамову из Узбекистана и Ким Мин Чжону из Южной Кореи.

Ранее россиянка Евгения Жаркова завоевала серебряную медаль в фехтовании на шпагах, она уступила в финале Александре Луи Марии из Франции, бронзовые медали у итальянки Роберты Марзани и израильтянки Николь Таль.

Также российская команда в составе Ивана Стретовича, Кирилла Прокопьева и Ильи Кибартаса завоевала серебряные медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Золотую медаль завоевала японская команда, бронзовую - гимнасты из Тайваня.

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (3-3-0), второе место делят сборные Китая и США (3-1-1).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.