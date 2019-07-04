Российские баскетболистки обыграли сборную Аргентины во втором матче на Универсиаде

ТАСС, 4 июля. Женская сборная России по баскетболу победила команду Аргентины в матче второго тура группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 70:56 в пользу сборной России. В другом матче второго тура группы В сборная Португалии победила румынок со счетом 69:32. В следующем туре российские баскетболистки сыграют против сборной Португалии в пятницу.

Россиянки занимают второе место в группе B после двух туров, набрав четыре очка. Лидируют баскетболистки Португалии, у которых столько же очков, на третьем месте аргентинки (2), на четвертом - румынки (2).

В баскетбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

На Универсиаде-2017 на Тайване женская сборная России заняла четвертое место, уступив в матче за третье место хозяйкам соревнований со счетом 66:81.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.