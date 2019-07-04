Сборная России по баскетболу уступила хорватам в первом матче на Универсиаде

ТАСС, 4 июля. Сборная России проиграла команде Хорватии в первом матче группового этапа баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 54:58 в пользу сборной Хорватии. В другом матче первого тура группы В аргентинцы победили команду Латвии со счетом 71:55. В следующем туре российские баскетболисты встретятся со сборной Аргентины в пятницу.

После первого тура сборная России занимает третье место в группе В, набрав одно очко. На первом месте команда Аргентины с двумя очками в активе, вторую строчку занимает сборная Хорватии (2), последнее - сборная Латвии (1).

В баскетбольном турнире Всемирной Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. Финал турнира пройдет 11 июля.

На Универсиаде-2017 в Тайване российские баскетболисты заняли 17-е место.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.