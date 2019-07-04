Россиянка Пустовойтова будет главным арбитром матча за третье место женского ЧМ по футболу

ТАСС, 4 июля. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром матча за третье место чемпионата мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции, между сборными Англии и Швеции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча состоится 6 июля. Помощницами арбитра назначены россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску, резервным рефери будет австралийка Кейт Ацевич. Видеоассистентом рефери назначена немка Феликс Цвайр.

Ранее Пустовойтова и Курочкина обслуживали матч первого тура группового этапа между командами Англии и Шотландии. Пустовойтова была резервным арбитром встречи, а Курочкина выступала в качестве видеоассистента рефери. Также россиянка обслуживала матч второго тура группы А между сборными Нигерии и Южной Кореи.

Турнир завершится 7 июля. В финальном матче встретятся команды США и Нидерландов.