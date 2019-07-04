Россияне завоевали семь наград в первый медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 5 июля. Российские спортсмены завоевали семь наград в первый медальный день соревнований на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В четверг было разыграно 16 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото российской команде принес дзюдоист Руслан Шахбазов, выступающий в весовой категории свыше 90 кг, дзюдоистка Мадина Таймазова (до 70 кг) заняла второе место, также в соревнованиях дзюдоисток бронзовую медаль российской команде принесла Анна Гущина (до 70 кг). Еще одно серебро в актив сборной России занесла шпажистка Евгения Жарова.

Бронзовые медали на соревнованиях в Неаполе завоевал прыгун в воду Илья Молчанов, занявший третье место в прыжке с трехметрового трамплина, а также мужская команда гимнастов в составе Ивана Стретовича, Кирилла Прокопьева и Ильи Кибартаса.

Российские баскетболистки обыграли команду Аргентины (70:56) во втором матче группового этапа и досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, мужская баскетбольная команда уступила хорватам (54:58) в первой встрече. Женская российская команда по водному поло была сильнее китаянок (17:12) во втором матче группового этапа, россиянки одержали две победы в двух матчах.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая три золотые и три серебряные награды, второе место делят сборные Китая и США (3-1-1). Российская команда идет на пятой строчке. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.