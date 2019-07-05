Бразильская конфедерация футбола опровергла информацию о скором уходе тренера сборной

ТАСС, 5 июля. Нынешний тренерский штаб сборной Бразилии по футболу продолжит работу после окончания Кубка Америки. Об этом говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола, опубликованном пресс-службой организации.

Ранее телеканал ESPN сообщил, что главный тренер сборной Бразилии 58-летний Тите покинет свой пост вне зависимости от исхода финального матча Кубка Америки.

В среду сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале турнира и сыграет в решающем матче против команды Перу. Встреча пройдет 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Тите был назначен главным тренером бразильской сборной в июне 2016 года. Его соглашение действует до окончания чемпионата мира 2022 года.