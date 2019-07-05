Представители УЕФА посетят матч "Ахмат" - "Краснодар" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. Директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч чемпионата России "Ахмат" - "Краснодар", который пройдет 14 июля в Грозном. Об этом журналистам сообщил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

Делегация совместной комиссии УЕФА, РФС и Российской премьер-лиги прибыла в четверг в Чеченскую Республику для изучения возможности проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА. Члены комиссии осмотрели аэропорт "Грозный", гостиницы, стадион "Ахмат-Арена", встретились с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и воспитанниками академии футбола "Рамзан".

"Руководитель безопасности УЕФА прилетит на эту игру еще раз посмотреть, как будет организован официальный матч в Грозном. Вчера мы попросили его приехать на эту игру, возможно, он возьмет еще какого-то представителя, чтобы окончательно поставить точку", - отметил Прядкин.

Запрет на проведение футбольных матчей в еврокубках на территории Северного Кавказа УЕФА наложил в 2013 году, обосновав свое решение угрозами терактов.