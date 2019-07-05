Пресс-служба "Ахмата": делегация УЕФА отметила высокий уровень безопасности в Грозном

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметила высокий уровень безопасности в Грозном при посещении города. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе грозненского "Ахмата".

С четверга в столице Чеченской Республики находится совместная комиссия УЕФА, Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ), в состав делегации входят вице-президент РФС Сергей Прядкин, директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин, директор департамента безопасности и работы с болельщиками Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В 2013 году УЕФА из соображений безопасности запретил проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа.