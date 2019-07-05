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Футбол в России

Пресс-служба "Ахмата": делегация УЕФА отметила высокий уровень безопасности в Грозном

Делегация УЕФА подготовит доклад к следующему заседанию исполнительного комитета, которое состоится 24 сентября

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметила высокий уровень безопасности в Грозном при посещении города. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе грозненского "Ахмата".

С четверга в столице Чеченской Республики находится совместная комиссия УЕФА, Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ), в состав делегации входят вице-президент РФС Сергей Прядкин, директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин, директор департамента безопасности и работы с болельщиками Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Андрей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В 2013 году УЕФА из соображений безопасности запретил проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа.

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"Первый приезд был ознакомительным. Дальше будет подготовлен доклад, на основании которого будет приниматься решение, - сообщили в пресс-службе. - Но члены делегации остались всем довольны, они были очень приятно удивлены футбольной инфраструктурой города и высоким уровнем безопасности. Надеемся, в основу их доклада перед исполкомом УЕФА ляжет тот факт, что Грозный может претендовать на проведение международных соревнований под эгидой УЕФА".

Делегация УЕФА подготовит доклад к следующему заседанию исполнительного комитета, которое состоится в Любляне 24 сентября.

Клуб из Грозного уже выступал на международной арене - в сезоне-2004/05 команда, тогда носившая название "Терек", дошла до третьего квалификационного раунда Кубка УЕФА, где уступила швейцарскому "Базелю". В прошлом сезоне "Ахмат" с 42 очками занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от тульского "Арсенала", который с шестой строчки пробился в квалификацию Лиги Европы, на 4 очка. Новый розыгрыш чемпионата России "Ахмат" откроет домашним матчем против "Краснодара", игра состоится 14 июля.

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