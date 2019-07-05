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Летняя Универсиада в Неаполе

Российский дзюдоист Азизов проиграл в полуфинале Универсиады в Неаполе

В весовой категории до 81 кг россиянин уступил южнокорейцу Ли Мун Джину

ТАСС, 5 июля. Российский дзюдоист Абас Азизов не смог выйти в финал в весовой категории до 81 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В полуфинале 25-летний россиянин уступил южнокорейцу Ли Мун Джину, который в финальной схватке позднее в пятницу встретится с японцем Хикару Томокийо.

Азизов является чемпионом России (2018) и серебряным призером чемпионата страны (2017), а также победителем этапа Кубка Европы, который проходил в Оренбурге в 2016 году.

Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (3-3-0), второе место занимает сборная Южной Кореи (3-2-1), третье - команда Китая (3-2-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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