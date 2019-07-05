Российский теннисист Хачанов уступил в третьем круге Уимблдона

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче третьего круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча, длившаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу 31-летнего испанца. В следующем круге испанец, имеющий 23-й номер посева, встретится с французом Бенуа Пэром (28).

Баутиста-Агут дважды играл в четвертом круге Уимблдона (2015, 2017). Также он выходил в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2019). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец занимает 54-е место, в его активе семь титулов ассоциации.

В прошлом году на Уимблдоне Хачанов вышел в четвертый круг турнира, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019), где он проиграл австрийцу Доминику Тиму. В рейтинге ATP Хачанов занимает девятую строчку, на его счету четыре титула.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является Джокович.