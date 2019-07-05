"Локомотив-Кубань" попал в первую корзину при жеребьевке баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 5 июля. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" при жеребьевке группового этапа Еврокубка попадет в первую корзину. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба турнира.

В жеребьевке группового этапа будут участвовать 24 клуба, разделенных на шесть групп по четыре команды в каждой. Также в первую корзину попали испанская "Уникаха", турецкий "Дарюшшафака" и греческий "Промитеас". Казанский УНИКС попал во вторую корзину, где находятся турецкий "Галатасарай", литовский "Ритас" и израильский "Маккаби" (Ришон). Дата жеребьевки станет известна позднее.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. "Локомотив-Кубань" становился обладателем главного трофея в сезоне-2012/2013, в сезоне-2017/18 краснодарский клуб дошел до финала. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.