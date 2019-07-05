Пловец Тарасевич завоевал золото Универсиады на дистанции 100 м на спине

ТАСС, 5 июля. Российский пловец Григорий Тарасевич завоевал золотую медаль в плавании на 100 м на спине на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
23-летний россиянин показал результат 53,51 секунды. Серебро завоевал француз Йоанн Н'Дойе-Бруар (53,80), бронзу - американец Джастин Ресс (53,81). Россиянин Марк Николаев стал шестым (54,51).
Золото Тарасевича стало вторым для сборной России на Играх в Неаполе. Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5-2-0), второе место занимает сборная Японии (4-5-1), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).
Тарасевич является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы - 2016.
Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|5
|5
|1
|11
|2
|Китай
|5
|2
|0
|7
|3
|Южная Корея
|3
|2
|3
|8
|4
|США
|3
|0
|2
|5
|5
|Россия
|2
|4
|6
|12
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Франция
|1
|2
|0
|3
|8
|Мексика
|1
|1
|1
|3
|9
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1