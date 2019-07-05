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Летняя Универсиада в Неаполе

Пловец Тарасевич завоевал золото Универсиады на дистанции 100 м на спине

23-летний россиянин проплыл дистанцию за 53,51 секунды
Григорий Тарасевич Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Григорий Тарасевич
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Российский пловец Григорий Тарасевич завоевал золотую медаль в плавании на 100 м на спине на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

23-летний россиянин показал результат 53,51 секунды. Серебро завоевал француз Йоанн Н'Дойе-Бруар (53,80), бронзу - американец Джастин Ресс (53,81). Россиянин Марк Николаев стал шестым (54,51).

Золото Тарасевича стало вторым для сборной России на Играх в Неаполе. Российская команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая (5-2-0), второе место занимает сборная Японии (4-5-1), третье - команда Южной Кореи (3-2-3).

Тарасевич является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы - 2016.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония55111
2Китай5207
3Южная Корея3238
4США3025
5Россия24612
6Тайвань2215
7Франция1203
8Мексика1113
9Австралия1001
9Австрия1001
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