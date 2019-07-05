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Летняя Универсиада в Неаполе

Российский дзюдоист Прокопчук стал чемпионом Универсиады в весе до 73 кг

Золотая медаль Евгения Прокопчука стала третьей для команды России на Играх в Неаполе

ТАСС, 5 июля. Российский дзюдоист Евгений Прокопчук завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финальной схватке 25-летний россиянин победил в дополнительное время азербайджанца Хидаята Гейдарова. Обладателями бронзовых наград стали Хикматтилох Тураев (Узбекистан) и Ким Чхоль Гван (КНДР).

Золотая награда Прокопчука стала третьей для сборной России на Играх в Неаполе. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (5-5-1), второе место занимает команда Китая (5-2-0), третье - команда США (4-1-2).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония55111
2Китай5207
3США4127
4Россия34613
5Южная Корея3249
6Тайвань2215
7Франция1203
8Мексика1113
9Австралия1001
9Австрия1001
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