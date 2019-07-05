Российский дзюдоист Прокопчук стал чемпионом Универсиады в весе до 73 кг

ТАСС, 5 июля. Российский дзюдоист Евгений Прокопчук завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финальной схватке 25-летний россиянин победил в дополнительное время азербайджанца Хидаята Гейдарова. Обладателями бронзовых наград стали Хикматтилох Тураев (Узбекистан) и Ким Чхоль Гван (КНДР).
Золотая награда Прокопчука стала третьей для сборной России на Играх в Неаполе. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (5-5-1), второе место занимает команда Китая (5-2-0), третье - команда США (4-1-2).
Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|5
|5
|1
|11
|2
|Китай
|5
|2
|0
|7
|3
|США
|4
|1
|2
|7
|4
|Россия
|3
|4
|6
|13
|5
|Южная Корея
|3
|2
|4
|9
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Франция
|1
|2
|0
|3
|8
|Мексика
|1
|1
|1
|3
|9
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1