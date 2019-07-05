ФК "Атлетико" потребовал Гризманна присоединиться к команде на предсезонных сборах

ТАСС, 5 июля. Футбольный клуб "Атлетико" настоял на том, чтобы французский нападающий Антуан Гризманн присоединился к клубу на предсезонных сборах, несмотря на переговоры с "Барселоной". Об этом стало известно из официального сообщения мадридцев, которое приводит пресс-служба клуба.

В пятницу президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что клуб имеет интерес к Гризманну, генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау провел переговоры с гендиром "Атлетико" Мигелем Анхелем Хилем по переходу игрока.

"В связи с сегодняшним заявлением президента Бартомеу, мы хотим заявить, что это правда, что вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с генеральным директором футбольного клуба "Барселона" Грау по просьбе "Барселоны", на этом совещании Грау выразил намерение потребовать отсрочки платежа после оговорки о расторжении договора с Антуаном Гризманном, - говорится в заявлении клуба. - В этом пресс-релизе "Атлетико" Мадрид хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обоих, особенно футбольного клуба "Барселона", за то, что он побудил игрока разорвать свои договорные отношения с "Атлетико" в определенный момент сезона". Также сообщается, что сумма отступных за 28-летнего нападающего понизилась с €200 млн до €120 млн.

По заявлению мадридского клуба переговоры "Барселоны" с футболистом велись с февраля, когда "Атлетико" играл в Лиге чемпионов с итальянским "Ювентусом", не сумев выйти в четвертьфинал турнира. Контракт французского игрока с "Атлетико" действует до 2023 года.

В связи с этим клуб настоятельно попросил игрока, его сестру в качестве агента футболиста и его адвоката, в соответствии с их договорными обязательствами, присоединиться к клубу для начала предсезонной подготовки с остальными футболистами команды.

Гризманн представляет "Атлетико" с 2014 года, с которым стал финалистом Лиги чемпионов (2015/16), победителем Лиги Европы (2017/18), обладателем Суперкубка УЕФА 2018 года и Суперкубка Испании 2014 года.