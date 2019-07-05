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Летняя Универсиада в Неаполе

Российская дзюдоистка Бадурова завоевала бронзу Универсиады в весе до 63 кг

В весовой категории до 57 кг бронзу завоевала россиянка Наталья Голомидова

ТАСС, 5 июля. Российская дзюдоистка Камила Бадурова завоевала бронзовую медаль Универсиады в весовой категории до 63 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В схватке за бронзовую награду 23-летняя россиянка победила южнокореянку Хан Чжу Хи. Золото завоевала японка Нана Кота, победившая в финальной схватке голландку Гек ван ден Берг. Также бронзовую награду завоевала Басанджаргал Баярбат из Монголии.

В весовой категории до 57 кг бронзу завоевала Наталья Голомидова, победившую в схватке за третье место украинку Марию Скору. Золото завоевала японка Тана Камизава, в финале оказавшаяся сильнее француженки Гаэтан Дебер.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (7-5-1), второе место занимает команда США (5-2-2), третье - команда Китая (5-2-0).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония75113
2США5229
3Китай5207
4Россия37616
5Южная Корея33410
6Тайвань2215
7Чехия2002
8Франция1203
9Италия12811
10Мексика1113
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