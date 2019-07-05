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Летняя Универсиада в Неаполе

Российский шпажист Гусев стал серебряным призером Универсиады

В финальном поединке 24-летний россиянин со счетом 6:7 уступил чеху Мартину Рубешу

ТАСС, 5 июля. Российский фехтовальщик Дмитрий Гусев завоевал серебряную медаль в соревнованиях шпажистов на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финальном поединке 24-летний россиянин со счетом 6:7 уступил чеху Мартину Рубешу. Бронзовые медали завоевали Войцех Коланчик из Польши и представитель Южной Кореи Хё Мин Чан.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (7-5-1), второе место занимает команда США (5-2-2), третье - команда Китая (5-2-0).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония75113
2США5229
3Китай5207
4Россия37616
5Южная Корея33410
6Тайвань2215
7Чехия2002
8Франция1203
9Италия12811
10Мексика1113
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