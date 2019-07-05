Российский шпажист Гусев стал серебряным призером Универсиады

ТАСС, 5 июля. Российский фехтовальщик Дмитрий Гусев завоевал серебряную медаль в соревнованиях шпажистов на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финальном поединке 24-летний россиянин со счетом 6:7 уступил чеху Мартину Рубешу. Бронзовые медали завоевали Войцех Коланчик из Польши и представитель Южной Кореи Хё Мин Чан.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (7-5-1), второе место занимает команда США (5-2-2), третье - команда Китая (5-2-0).

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.