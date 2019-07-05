Российский шпажист Гусев стал серебряным призером Универсиады

ТАСС, 5 июля. Российский фехтовальщик Дмитрий Гусев завоевал серебряную медаль в соревнованиях шпажистов на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финальном поединке 24-летний россиянин со счетом 6:7 уступил чеху Мартину Рубешу. Бронзовые медали завоевали Войцех Коланчик из Польши и представитель Южной Кореи Хё Мин Чан.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (7-5-1), второе место занимает команда США (5-2-2), третье - команда Китая (5-2-0).
Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|7
|5
|1
|13
|2
|США
|5
|2
|2
|9
|3
|Китай
|5
|2
|0
|7
|4
|Россия
|3
|7
|6
|16
|5
|Южная Корея
|3
|3
|4
|10
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|8
|Франция
|1
|2
|0
|3
|9
|Италия
|1
|2
|8
|11
|10
|Мексика
|1
|1
|1
|3